21 февраля 2023, 12:14
Путин выступил против деления на цивилизованные страны и все остальные
Президент Путин выступил против деления на цивилизованные страны и все остальные
Деления на цивилизованные страны и все остальные не должно быть в современном мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием.
«В современном мире не должно быть разделения на так называемые цивилизованные страны и все остальные», — сказал Путин.
Реклама
По его словам, Россия была готова к диалогу с Западом по безопасности, но ответом ей была лицемерная реакция и расширение блока НАТО. Он подчеркнул, что РФ получила отказ по всем важным предложениям по безопасности.
Реклама
Глава государства напомнил, что это западные страны в одностороннем порядке выходили из договоров. В итоге к февралю 2022 года не оставалось сомнений, что скоро начнется «очередная карательная операция на Донбасс». Он заявил, что Россия использует силу, что остановить «развязанную войну» Западом.
Послание Путина Федеральному собранию 2023
Реклама
Реклама