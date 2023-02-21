Важное 21 февраля 2023, 12:14 Путин выступил против деления на цивилизованные страны и все остальные Президент Путин выступил против деления на цивилизованные страны и все остальные Пресс-служба Кремля

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Деления на цивилизованные страны и все остальные не должно быть в современном мире. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием.

«В современном мире не должно быть разделения на так называемые цивилизованные страны и все остальные», — сказал Путин.

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По его словам, Россия была готова к диалогу с Западом по безопасности, но ответом ей была лицемерная реакция и расширение блока НАТО. Он подчеркнул, что РФ получила отказ по всем важным предложениям по безопасности.

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Глава государства напомнил, что это западные страны в одностороннем порядке выходили из договоров. В итоге к февралю 2022 года не оставалось сомнений, что скоро начнется «очередная карательная операция на Донбасс». Он заявил, что Россия использует силу, что остановить «развязанную войну» Западом.