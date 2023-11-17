Важное 17 ноября 2023, 18:55 Путин выступил против деления людей на сорта Президент Путин: человечество нельзя делить на первый и второй сорт, как мясо Pxhere

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Нельзя делить людей «на первый и второй сорт, как мясо». Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге.

«Провозглашение исключительности кого-то по отношению к другим, деление людей на первый и второй сорт, как мясо — первого сорта, второго сорта. Так в человеческом обществе быть не должно, это неестественно», — подчеркнул глава государства.

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Путин также отмечал, что Россия ни с кем не собиралась рвать отношения, при том, что европейские элиты утратили чувство национального самосознания. Но у страны нет конфликта с европейским обществом. По поводу сотрудничества с Европой глава государства сказал, что время все расставит по своим местам.

Президент отметил, что важно брать лучшее из разных стран, но не забывать своих корней и опираться на традиции. По его словам, ответственность за сохранение мирового культурного наследия и ценностей у россиян глубоко осознанная. В характере народа лежит ответственность о сбережении общего достояния и языка.

Ранее Путин заявил, что причина напряженности в мире возникла из-за того, что отдельные силы стали претендовать на исключительность. Они пренебрежительно относятся к другим обычаям и духовным ценностям, стремятся подвергнуть всех унификации. Он добавил, что западная политика «отмены России» носит расистский характер.