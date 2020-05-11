Путин выступил с обращением к россиянам. Видео

Президент России Владимир Путин выступил по вопросу пандемии коронавируса. Российский лидер обратился к согражданам с новой информацией по ограничениям и сложившейся ситуации перед совещанием по санитарно-эпидемиологической обстановке. «360» вел прямую видеотрансляцию.

Ранее Владимир Путин продлил нерабочие дни в России до 11 мая. Глава России дал ряд поручений правительству, рабочей группе Госсовета РФ, региональным властям и предпринимательскому сообществу по подготовке общенационального плана по восстановлению экономики и разработке плана по снятию ограничений.

С конца марта в большинстве регионов России люди живут в режиме строгой самоизоляции. Жителям запретили без особой надобности выходить на улицу, чтобы не допустить распространения нового вируса. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович предположила, что Россия вышла на плато по 2019-nCoV.

По последним данным, российские медики за сутки выявили 11 656 случаев COVID-19. Общее число увеличилось до 221 344 человек. Россия оказалась на третьем месте по количеству выявленных случаев заболевания.