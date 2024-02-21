21 февраля 2024, 13:18
Путин высоко оценил героизм и подготовку российских летчиков
Президент Путин: героизм летчиков помог добиться перелома на фронте
Россия добилась перелома на самых сложных участках фронта благодаря героизму бойцов воздушно-космических сил. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин.
«Благодаря их героическим действиям и безупречной подготовке удалось добиться перелома на самых сложных участках фронта», — сказал глава государства во время вручения наград воинским частям ВКС.
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Путин отметил, что российские бойцы самоотверженным трудом доказали верность присяге. Страна гордится их победами, а имена героев навсегда останутся символом безграничного уважения, с которым россияне относятся к армии.
Президент вручил орден Кутузова 487-му отдельному вертолетному полку, а орденом Жукова отметил боевые заслуги летчиков 15-й бригады армейской авиации. Церемония прошла на аэродроме Чкаловский.
Ранее Путин провел совещание с министром обороны России Сергеем Шойгу. Генерал доложил, что в Авдеевке российские войска создали невыносимые условия для украинских боевиков, те были вынуждены бежать. Украинцы бросали раненых, технику, они уходили дорогами и полями. Город 17 февраля взяла под контроль группировка войск «Центр». Освобождение Авдеевки признали подтверждением окончательного поражения Украины.
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