Путин высмеял «демократические пули» Запада

Президент РФ Владимир Путин заявил, что западным странам нужно избавиться от двойных стандартов в оценке действий по разгону митингов в своих государствах и в таких, как Белоруссия. Глава государства высказался об этом, выступая на ПМЭФ.

Путин подверг критике заявления, что в России якобы слишком жестко пресекают массовые беспорядки.

«Вот, говорят, ну, допустим, в той же самой России правоохранители жестко ведут себя в процессе там каких-то акций уличных. А то, что в европейских странах расстреливают резиновыми пулями, глаза выбивают людям, гибнут люди на улицах… Водометы применять, слезоточивый газ — это нормально?» — спросил он.

Президент рассказал, что когда обсуждал с одним из своих западных партнеров действия властей Белоруссии по разгону протестующих, то обратил его внимание, что у него стране поступают так же. На что партнер ему ответил, что его страна — демократическая.

«Я ему говорю, а там у вас — ничего, это все можно? Речь шла о Белоруссии. Отвечает: «Ну мы же демократическая страна». Ну вы понимаете, это же смешно. Резиновая пуля выбивает глаз. Ну, пострадавшему надо сказать: «Ну ничего-ничего, это же демократическая резиновая пуля», — сказал Путин.

Российский лидер на ПМЭФ также резко высказался о транзите газа через Украину.