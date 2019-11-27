Путин выслушал и обнял заплакавшую жительницу Петербурга

После церемонии открытия памятника писателю Даниилу Гранину в Санкт-Петербурге, президент РФ Владимир Путин пообщался с жителями города. Одна из них, увидев, что он уходит, расплакалась, и глава государства вернулся, чтобы ее выслушать.

Об этом сообщил журналист Дмитрий Смирнов в Twitter.

«Бабушка в толпе заплакала, увидев, что президент уходит», — написал он.

Путин заметил ее слезы и вернулся, чтобы выслушать жалобу на тяжелую судьбу дочери. Затем президент обнял пожилую женщину.

Как уточнили «Санкт-Петербурские ведомости», петербурженка расплакалась потому, что увидела, как уходит Путин, и испугалась, что не успеет с ним поговорить.

В ходе рабочего визита в Сантк-Петербург Владимир Путин открыл автомобильную трассу М-11, соединяющую Москву и Санкт-Петербург и посетил клуб дзюдо «Турбостроитель».