06 апреля 2023, 14:49
Путин высказался за повышение уровня газификации Херсонской области
Президент Путин высказался за повышение уровня газификации Херсонской области
Российский президент Владимир Путин заявил, что уровень обеспеченности Херсонской области газом нужно увеличить. Об этом написал ТАСС.
Глава региона Владимир Сальдо на встречи с президентом сказал, что область газифицирована лишь на 27%.
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А чего так?» «Надо поднимать [уровень]», — поставил ему задачу глава государства.
Сальдо добавил, что российские специалисты сейчас заняты развитием инженерной инфраструктуры в Херсонской области, в частности энергетической. Врио главы региона напомнил, что раньше газ туда шел с украинской стороны.
«Только газ-то в конечном итоге был российским. <…> В основном российский», — уточнил Путин.
Врио губернатора выступил с идеей дать газа Херсонской области со стороны Крыма. По его словам, можно проложить в регион новую ветку и потом распределить газ по всей территории Херсовщины. Президент пообещал, что власти обязательно займутся этим вопросом.
Владимир Путин
Херсонская область
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