Власть 06 апреля 2023, 14:49 Путин высказался за повышение уровня газификации Херсонской области Президент Путин высказался за повышение уровня газификации Херсонской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский президент Владимир Путин заявил, что уровень обеспеченности Херсонской области газом нужно увеличить. Об этом написал ТАСС.

Глава региона Владимир Сальдо на встречи с президентом сказал, что область газифицирована лишь на 27%.

Реклама

А чего так?» «Надо поднимать [уровень]», — поставил ему задачу глава государства.

Сальдо добавил, что российские специалисты сейчас заняты развитием инженерной инфраструктуры в Херсонской области, в частности энергетической. Врио главы региона напомнил, что раньше газ туда шел с украинской стороны.

«Только газ-то в конечном итоге был российским. <…> В основном российский», — уточнил Путин.

Врио губернатора выступил с идеей дать газа Херсонской области со стороны Крыма. По его словам, можно проложить в регион новую ветку и потом распределить газ по всей территории Херсовщины. Президент пообещал, что власти обязательно займутся этим вопросом.