Путин высказался о высокотехнологичном вооружении России

Россия разработала такие виды оружия благодаря фундаментальной науке и инженерным кадрам.

«У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира. Как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров?» — сказал Путин.

Изначально эта задача казалась невозможной, «но мы это сделали», добавил президент.

Ранее Путин заявил выпускникам высших военно-учебных заведений, что Россия укрепит все виды войск. Отечественная армия всегда должна оставаться сильной, готовой ответить на любые угрозы и вызовы. Также глава государства отметил, что Россия надежно защищена от внешних посягательств. Страну ожидало бы достаточно печальное будущее, если бы 20 лет назад ее целостность «не смогли удержать».