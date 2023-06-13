Власть 13 июня 2023, 17:27 Путин высказался о возможности введения военного положения в России Путин: вводить военное положение в России нет необходимости РИА «Новости»

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Вводить военное положение в России в целом нет необходимости, но нужно тщательнее работать над некоторыми вопросами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военкорами, его слова привело РИА «Новости».

«Я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать, расширять работу правоохранительных и специальных служб», — сказал глава государства.

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По словам Путина, стоящие в этом плане задачи представляются ему решаемыми.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 6 июня, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных регионах России. Такой режим действует только в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Сообщения о возможном объявлении военного положения и мобилизации в ряде российских регионов появились после того, как по ТВ и в Сети распространилось фейковое «экстренное обращение» Путина. Видео сфабриковали с помощью технологии дипфейк.