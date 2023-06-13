13 июня 2023, 17:27
Путин высказался о возможности введения военного положения в России
Путин: вводить военное положение в России нет необходимости
Вводить военное положение в России в целом нет необходимости, но нужно тщательнее работать над некоторыми вопросами. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с военкорами, его слова привело РИА «Новости».
«Я не думаю, что нам нужно сейчас это делать. Нам нужно просто улучшать, расширять работу правоохранительных и специальных служб», — сказал глава государства.
Реклама
По словам Путина, стоящие в этом плане задачи представляются ему решаемыми.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил 6 июня, что ему неизвестно о планах ввести военное положение в приграничных регионах России. Такой режим действует только в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Сообщения о возможном объявлении военного положения и мобилизации в ряде российских регионов появились после того, как по ТВ и в Сети распространилось фейковое «экстренное обращение» Путина. Видео сфабриковали с помощью технологии дипфейк.
Россия
Владимир Путин
Реклама
Реклама