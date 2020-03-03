Путин высказался о митингах в России

В России выражать свою точку зрения публично позволено. Все, что нужно сделать, — это получить разрешение на проведение митинга. Если зеленый свет не дают, нужно добиться, чтобы дали. Иначе можно угодить за решетку.

«Вы хотите выразить свою точку зрения, свое мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте», — заявил президент России Владимир Путин во время интервью ТАСС.

Российский глава напомнил, что практически во всех странах, в том числе и европейских, за несанкционированные акции сажают в тюрьму. В большинстве случаев на маленькие сроки. Но где-то скопление людей закон приравнивает к массовым беспорядкам. За это за решетку можно отправиться на 10 лет.

«У нас такого нет, понимаете? Трешечка — это меньше, чем десяточка», — сказал Путин. Это немало, но закон нарушать нельзя, как и нельзя оставить без внимания нарушения на митингах, иначе дело может дойти до погромов, считает президент.

Ранее Путин прокомментировал поведение росгвардейцев на митингах. Он уверил, что те никогда «не будут махать дубинкой» на людей, которые живут по закону.