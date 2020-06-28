Путин высказался о конспиорологических теориях происхождения коронавируса
«Я думаю, что нам нужно противодействовать тому, что произошло. А не рассусоливать на тему о том, откуда это взялось. <…> Но говорить о том, что это специально кто-то вбросил, специально кто-то что-то сделал — для этого нет никаких оснований», — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».
Глава России добавил, что самое главное в сложившейся ситуации, «понять суть происходящего и выстроить систему защиты». Чтобы победить пандемию необходимо объединить усилия и не искать виноватых.
Ранее во время онлайн-встречи с волонтерами Путин заявил, что эпидемия в России отступает.
Ситуация с коронавирусом начала налаживаться в начале лета. Региональные власти стали поэтапноснимать ограничения, которые ввели по всей стране в начале марта. За все время пандемии российские медики выявили 634 437 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 9073 человека.