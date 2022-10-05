Путин заявил, что стандарт учебников истории должен быть единым | 360°

Власть 05 октября 2022, 16:26 Поделиться Telegram

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Viber Путин заявил, что стандарт учебников истории должен быть единым Президент Владимир Путин заявил, что стандарт учебников по истории должен быть один

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Президент России Владимир Путин призвал к единому стандарту учебников по истории. При этом глава государства отметил, что мнения по поводу исторических событий могут быть разными, написал ТАСС.

Во время встречи с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года» глава государства призвал к созданию единого стандарта учебников по истории. С учетом разных точек зрения по поводу исторических событий, учебные пособия должны придерживаться единого стандарта, отметил Путин.

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Ранее стало известно, что задания, связанные со спецоперацией на Украине, добавят в единый госэкзамен по истории. Как сообщили в Рособрнадзоре, необходимые изменения сначала внесут в рабочие программы педагогов и учебники. В ЕГЭ вопросы добавят в срок, который установит Минпросвещения.

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Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в начале апреля сообщил, что в ЕГЭ появятся задания о российской специальной операции на Украине. По его словам, сотрудники ведомства будут наблюдать за развитием ситуации и только потом подготовят соответствующие задания.

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