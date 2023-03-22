Власть 22 марта 2023, 13:05 Путин выразит соболезования родным бывшего главы ЦИК Представитель Кремля Песков: Путин направит соболезнования родным экс-главы ЦИК Чурова РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин направит телеграмму с соболезнованиями родным умершего экс-председателя Центральной избирательной комиссии Владимира Чурова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент глубоко соболезнует и в ближайшее время направит телеграмму с соболезнованиями родным и близким», — процитировало представителя Кремля РИА «Новости».

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Песков назвал новость о смерти Чурова прискорбной.

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Ранее соболезования выразили ЦИК и МИД России. В министерстве иностранных дел журналистам ТАСС уточнили, что экс-глава Центризбиркома умер в больнице.

О смерти Владимира Чурова стало известно сегодня. Бывший заместитель аппарата ЦИК Владимир Грачев в беседе с «360» назвал его «очень ярким человеком». Бывший заместитель Чурова Леонид Ивлев отметил, что у экс-председателя ЦИК были серьезные проблемы с сердцем, однако он строил большие творческие планы, собирался выпустить книгу о влиянии США на выборы в других странах.