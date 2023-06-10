10 июня 2023, 18:01
Путин выразил Токаеву соболезнования из-за лесных пожаров в Казахстане
Путин выразил соболезнования президенту Казахстана в связи с масштабными лесными пожарами
Президент России Владимир Путин выразил слова поддержки президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву из-за масштабных лесных пожаров на востоке страны. Телеграмму с соболезнованиями опубликовали на сайте Кремля.
«Примите слова искреннего сочувствия <…> в связи с бедствием», — написал российский лидер.
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Президент отметил, что масштабные лесные пожары захватили восточные районы Казахстана.
Путин выразил уверенность, что последствия возгорания удастся преодолеть и восстановить нормальную жизнь в зонах, где бушевал огонь.
По данным МЧС Казахстана, число жертв лесного пожара на востоке Казахстана возросло до 14. Очаги горения зафиксировали на девяти участках. К борьбе с огнем подключились более тысячи человек и свыше 250 единиц техники.
Специалисты на 11 вертолетах проводят аэровизуальный осмотр территории и сбрасывают воду.
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