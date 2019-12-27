Путин выразил соболезнования родным и близким Галины Волчек

Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования близким художественного руководителя театра «Современник» Галины Волчек в связи с ее кончиной

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Официальный представитель главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин хорошо знал Волчек. Он не раз встречался с ней.

«Он всегда восхищался ее талантом», — цитирует Пескова «Звезда».

Народная артистка СССР и худрук театра «Современник» Галина Волчек умерла в возрасте 86 лет от отеков легких и головного мозга.

Прощание с Волчек пройдет 29 декабря, похороны состоятся на Новодевичьем кладбище.

Власти Москвы намерены увековечить ее память в столице.