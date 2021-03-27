Путин выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Египте

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта Абдель Фаттаху ас-Сиси в связи с железнодорожной аварией. 26 марта в провинции Сохаг столкнулись два пассажирских поезда — погибли более 30 человек, пострадали свыше 160 пассажиров.

Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — сказано в сообщении.

В городе Тахта провинции Сохаг 26 марта столкнулись два пассажирских поезда. В результате погибли 32 человека, пострадали еще 165. Расследованием занялась генеральная прокуратура Египта, обстоятельства случившегося также устанавливает технический комитет.

Египетские железные дороги сообщили, что пассажирский поезд, который следовал первым, резко остановился перед аварией — кто-то дернул в нем стоп-кран. В результате состав, который шел за ним, врезался в остановившийся поезд. Из-за столкновения с сошли и перевернулись два вагона остановившегося поезда, а также локомотив и вагон врезавшегося состава.