Власть 16 декабря 2023, 15:01 Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта шейха Навафа Xinhua/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Президент Владимир Путин выразил соболезнования новому эмиру Кувейта Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху в связи со смертью его брата Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Путин отметил, что умерший эмир пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке.

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«Он многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене. Ценим его личный вклад в укрепление дружественных российско-кувейтских отношений», — подчеркнул президент России.

Он попросил передать семье Ас-Сабах и народу Кувейта слова сочувствия и поддержки.

Эмир умер сегодня, 16 декабря, в 86 лет. До этого, в конце ноября, появлялись сведения о его госпитализации, но без подробностей.

Восьмидесятитрехлетний Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах унаследовал власть в Кувейте. Его уже официально назвали новым эмиром, написало издание Kuwait Times.