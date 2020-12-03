Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции

«На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия», — говорится в сообщении.

По словам Путина, память о Валери Жискар д’Эстене навсегда останется в сердцах россиян, написала «Русская планета». Глава государства попросил Макрона передать искренние слова сочувствия родным и близким покойного и всем гражданам Франции.

Путин назвал экс-лидера Франции патриархом европейской политики. Тот хорошо понимал ценность человеческой жизни, всегда выступал за мир и международную безопасность.

Бывший президент Франции умер 3 декабря в 94 года. Причина смерти — последствия коронавирусной инфекции.

Жискар д’Эстен руководил страной с 1974 по 1981 год. За это время он запустил масштабные государственные проекты, среди них строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций.