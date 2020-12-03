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    03 декабря 2020, 17:46

    Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования французскому коллеге Эммануэлю Макрону по поводу кончины бывшего лидера страны Валери Жискар д’Эстена. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
    Путин выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента Франции

    «На посту главы государства и в последующие годы он многое сделал для развития конструктивных отношений между нашими государствами, для расширения российско-французского диалога и партнерского взаимодействия», — говорится в сообщении.

    По словам Путина, память о Валери Жискар д’Эстене навсегда останется в сердцах россиян, написала «Русская планета». Глава государства попросил Макрона передать искренние слова сочувствия родным и близким покойного и всем гражданам Франции.

    Путин назвал экс-лидера Франции патриархом европейской политики. Тот хорошо понимал ценность человеческой жизни, всегда выступал за мир и международную безопасность.

    Бывший президент Франции умер 3 декабря в 94 года. Причина смерти — последствия коронавирусной инфекции.

    Жискар д’Эстен руководил страной с 1974 по 1981 год. За это время он запустил масштабные государственные проекты, среди них строительство скоростных железных дорог и новых атомных электростанций.