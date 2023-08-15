Важное 15 августа 2023, 09:51 Путин выразил соболезнования родным погибших при взрыве на АЗС в Дагестане Путин принес соболезнования родным жертв взрыва на АЗС в Дагестане Соцсети

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Российский президент Владимир Путин принес соболезнования семьям жертв взрыва на АЗС в Махачкале. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Президент Путин выражает самые искренние слова соболезнования родным и близким погибших при трагедии в Дагестане и желает скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили представители администрации главы государства.

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Автосервис загорелся в Махачкале вечером 14 августа, позже на заправке случился взрыв. По последней информации, в результате этого 30 человек погибли, еще более 70 пострадали.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа днем траура в регионе. Все развлекательные мероприятия и программы на телевидении отметили. Также на зданиях приспустили государственные флаги.

Власти выплатят родным погибших по одному миллиону рублей. Раненые получат от 200 до 400 тысяч рублей — в зависимости от тяжести полученных травм.