Путин выразил соболезнования президенту Индонезии после гибели моряков на подлодке

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью моряков с подводной лодки ВМС страны в Балийском море. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших моряков и всему народу вашей страны», — говорится в тексте обращения президента РФ.

На борту подлодки KRI Nanggala-402 было 53 человека. Все они погибли. Судно затонуло во время учений. Сначала в зоне гибели Nanggala появилось нефтяное пятно, а чуть позже вспылили обломки субмарины.

По одной из версий, подлодка ушла на слишком большую глубину. Nanggala-402 способна выдерживать давление на глубине до 500 метров. Однако данные гидролокаторов говорят о том, что она затонула на глубине около 850 метров.