Путин выразил соболезнования после крушения Ан-26

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким жертв авиакатастрофы Ан-26 на Камчатке. Об этом сообщили в Кремле.

Президент России направил губернатору Камчатского края Владимиру Солодову телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением самолета Ан-26.

«С прискорбием узнал о катастрофе самолета Ан-26 вблизи города Петропавловск-Камчатский. Эта трагедия оборвала жизни членов экипажа и пассажиров, принесла безмерное горе утраты их родным. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям и близким погибших», — написано в телеграмме.

Во вторник, 6 июля, самолет Ан-26, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, пропал с радаров перед посадкой. Его поиски длились несколько часов, в результате обломки самолета нашли на скале.

На борту находились 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Они погибли. Сейчас обнаружены и извлечены останки 19 человек. Одного из погибших уже опознали. Поиски остальных жертв авиакатастрофы продолжаются. Тела ищут водолазы, горные спасатели и наземный отряд.