Путин выразил соболезнования Хабибу Нурмагомедову из-за смерти отца

Президент России Владимир Путин позвонил чемпиону мира UFC Хабибу Нумагомедову. Глава государства выразил ему соболезнования после смерти отца.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам. Его слова передало РИА «Новости».

Владимир Путин был лично знаком с Абдулманапом Нурмагомедовым. В сентябре 2019 года президент встретился со знаменитым тренером в аэропорту Дагестана — республику Путин посетил с рабочим визитом. Встреча прошла после турнира в Абу-Даби, во время которого Хабиб Нурмагомедов защитил свой титул чемпиона UFC в легком весе.

Абдулманап Нурмагомедов скончался 3 июля в московской больнице. Причиной смерти 57-летнего тренера стали осложнения, которые вызвала коронавирусная инфекция. Его госпитализировали в Дагестане еще 25 апреля. А к 3 мая перевели в Москву, потому что состояние Нурмагомедова-старшего постепенно ухудшалось.

Соболезнования семье знаменитого тренера принесли и другие известные люди. В их числе — друзья, коллеги и спортсмены. Обратился к Хабибу и губернатор Московской области Андрей Воробьев, который назвал Абдулманапа сильным человеком и настоящим мужчиной.

Похороны Нурмагомедова-старшего могут пройти уже этой ночью в селе Кировауле, где он жил.