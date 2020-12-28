Путин выразил соболезнования близким моряков с «Онеги»

Президент Владимир Путин выразил соболезнованиям близким пропавших моряков с рыболовецкого судна «Онега». Он также попросил передать слова поддержки пострадавшим.

Телеграмму с соболезнованием опубликовали на сайте Кремля.

«С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унесшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна „Онега“. Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим», — сказано в сообщении.

Судно «Онега» затонуло в Баренцевом море утром 28 декабря. На борту находились 19 рыбаков — спастись смогли двое. Судьба остальных членов экипажа пока не известна. По предварительным данным, судно могло затонуть из-за сильного крена, который произошел в тот момент, когда рыбаки вытаскивали трал.

Ранее предполагали, что «Онега» могла затонуть из-за обледенения, но после общения с экспертами эту версию сочли менее вероятной, чем крен. Однако точной версии происшествия пока нет — причины и условия ЧП устанавливают.

Спасатели направили на поиски пропавших моряков несколько судов. Однако спасательная операция осложняется погодными условиями: в районе крушения судна в Баренцевом море начался шторм. Волны поднимаются до четырех метров высотой, а температура воздуха упала примерно до -20 градусов.