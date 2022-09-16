Путин выразил обеспокоенность напряженной ситуацией между Азербайджаном и Арменией | 360°

Власть 16 сентября 2022, 18:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Путин выразил обеспокоенность напряженной ситуацией между Азербайджаном и Арменией Президент РФ Путин: Россия обеспокоена напряженностью на армяно-азербайджанской границе Министерство обороны Армении

Читать 360tv в

Россия обеспокоена напряженностью на армяно-азербайджанской границе. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил на открытии двусторонней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе саммита стран-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Сегодня нас всех очень беспокоит обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, мы с вами об этом говорили», — сказал глава российского государства.

Реклама

Путин уточнил, что вчера ночью разговаривал с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Реклама

Алиев поблагодарил российского лидера за оперативное реагирование на конфликт, который произошел на Армяно-Азербайджанской границе. По его словам, режим прекращения огня стороны соблюдают около двух суток.

Алиев особо отметил, что ни у Азербайджана, ни у Армении не было намерений в эскалации конфликта.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в связи с обострением ситуации на границе с Азербайджаном. Он подчеркнул, что, несмотря на то, что сейчас на границе относительно спокойно, ситуация продолжает оставаться очень напряженной в результате азербайджанской агрессии против суверенной территории Армении.

0 0 0 0 0 0