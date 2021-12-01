Путин выразил надежду на здравомыслие властей других стран

Президент России Владимир Путин напомнил, что страна может постоять за себя и в любой момент ответить на появление угрозы у ее границ. Об этом он сказал на форуме «Россия зовет!», посвященном инвестициям, 30 ноября. Трансляцию мероприятия вели «Известия».

Владимир Путин также высказался и по поводу так называемых красных линий и объяснил, что они носят «умозрительный характер».

«Вы спросили про Украину: „где эти красные линии“? Это прежде всего создания угроз для нас, которые могут исходить с этих территорий», — уточнил президент.

Он добавил, что если на территории Украины возведут ударные комплексы, то и России придется ответить так же по отношению к возникающей опасности. Однако российский лидер понадеялся, что никому не понадобится доходить до красных линий, потому что у властей других стран должно быть здравомыслие и чувство ответственности.

Также в ходе ивента Владимир Путин заявил, что пока не знает, будет ли переизбираться на пост президента в 2024 году и отметил, что до выборов еще достаточно много времени.