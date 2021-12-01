Путин выразил надежду на здравомыслие властей других стран
Президент России Путин понадеялся, что никакие страны не захотят доходить до «красных линий»
Президент России Владимир Путин напомнил, что страна может постоять за себя и в любой момент ответить на появление угрозы у ее границ. Об этом он сказал на форуме «Россия зовет!», посвященном инвестициям, 30 ноября. Трансляцию мероприятия вели «Известия».
Владимир Путин также высказался и по поводу так называемых красных линий и объяснил, что они носят «умозрительный характер».
«Вы спросили про Украину: „где эти красные линии“? Это прежде всего создания угроз для нас, которые могут исходить с этих территорий», — уточнил президент.
Он добавил, что если на территории Украины возведут ударные комплексы, то и России придется ответить так же по отношению к возникающей опасности. Однако российский лидер понадеялся, что никому не понадобится доходить до красных линий, потому что у властей других стран должно быть здравомыслие и чувство ответственности.
Также в ходе ивента Владимир Путин заявил, что пока не знает, будет ли переизбираться на пост президента в 2024 году и отметил, что до выборов еще достаточно много времени.