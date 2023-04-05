Власть 05 апреля 2023, 15:41 Путин выразил надежду на создание международной комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках» Путин: надеемся на создание комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках»

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Россия надеется на создание независимой международной комиссии, которая займется расследованием диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил президент страны Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у 17 послов. Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце.

Он отметил, что сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Речь идет о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре прошлого года.

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«Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося», — обратился к послу из Дании Путин.

В ходе церемонии президент заверил, что страна открыта для конструктивного общения со всеми государствами без исключения. Он напомнил, что на сегодняшний день в мировом сообществе сложилась непростая ситуация. Но Россия не собирается изолироваться.

В Кремле сообщили, что послы из Дании, Парагвая, Норвегии, Северной Македонии и других стран вручат верительные грамоты российскому лидеру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин не планирует отдельно встречаться с послом из США Линн Трейси.