05 апреля 2023, 15:41
Путин выразил надежду на создание международной комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках»
Путин: надеемся на создание комиссии по расследованию диверсий на «Северных потоках»
Россия надеется на создание независимой международной комиссии, которая займется расследованием диверсий на «Северных потоках». Об этом заявил президент страны Владимир Путин на церемонии принятия верительных грамот у 17 послов. Мероприятие проходит в Большом Кремлевском дворце.
Он отметил, что сегодня в Балтийском море в прямом смысле неспокойно. Речь идет о диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», которые произошли в сентябре прошлого года.
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«Мы надеемся, господин посол, что датская сторона поддержит наши предложения об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося», — обратился к послу из Дании Путин.
В ходе церемонии президент заверил, что страна открыта для конструктивного общения со всеми государствами без исключения. Он напомнил, что на сегодняшний день в мировом сообществе сложилась непростая ситуация. Но Россия не собирается изолироваться.
В Кремле сообщили, что послы из Дании, Парагвая, Норвегии, Северной Македонии и других стран вручат верительные грамоты российскому лидеру. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Путин не планирует отдельно встречаться с послом из США Линн Трейси.
Газопровод Северный поток — 2
Владимир Путин
Северный поток
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