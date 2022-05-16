Путин выразил надежду на развитие ОДКБ в непростые времена

Российский лидер Владимир Путин выразил надежду, что ОДКБ продолжит развиваться и дальше, несмотря на нынешние непростые времена. Президент РФ заявил об этом в ходе саммита глав государств — членов ОДКБ в Москве, транслируемом ТАСС.

«Надеюсь, что организация, которая в предыдущие годы превратилась в полноценную международную структуру, будет развиваться и дальше, имея в виду непростые времена», — сказал Путин.

Президент России отметил, что непростые времена были и в 1992 году, когда впервые подписали Договор о коллективной безопасности, и в 2002 году, когда заключили Договор о создании ОДКБ.

«Они (непростые времена — прим. ред.) не заканчиваются никогда», — заявил глава государства.

Саммит посвящен 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания самой организации. В Кремле сообщали, что на встрече лидеры стран — членов ОДКБ обсудят вопросы взаимодействия, региональные и международные проблемы, а также укрепление безопасности.

Политолог Никита Донцов ранее в беседе с «360» заявил, что ОДКБ, в отличие от НАТО, действительно является оборонительным союзом.