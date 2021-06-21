Путин выразил надежду на честные и прозрачные парламентские выборы

Выборы в Госдуму этой осенью должны пройти честно, без пустых обещаний и взаимных обвинений. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями в Кремле.

«Наша общая задача, в том числе парламентских партий, чтобы выборы проходили чисто и честно, прозрачно и открыто, в строгом соответствии закону. Чтобы естественная острая конкуренция выражалась в цивилизованной, предметной дискуссии без взаимных обвинений, оскорбительных выпадов и пустых, невыполнимых по сути обещаний», — приводит РИА «Новости» слова главы Российского государства.

Путин добавил, что уважение к оппонентам и жителям России послужит качественному развитию парламентаризма и многопартийности в стране. По его словам, весь негатив, связанный с выборами в Госдуму, должен остаться в 1990-х годах. Российский лидер подчеркнул, что во взаимодействии парламента и правительства должны должны произойти качественные изменения.

«Действительно, это не какой-то фантик. Это содержательная вещь», — обратил внимание президент.

Во время этой встречи Путин также оценил ситуацию с ковидом в России. Он сказал, что угроза коронавируса еще не отступила, а в некоторых регионах даже усугубилась.