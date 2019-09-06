Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают
«Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
Он добавил, что после совещания Путин позвонил Памфиловой, чтобы выразить поддержку.
«10 раз ткнул электрошокером — а я схватила стул». Главное о нападении на дом главы ЦИКПодробнее
«Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК», — сказал Песков.
Напомним, что прошлой ночью неизвестный забрался в дом к председателю ЦИК Элле Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером.
В ЦИК подтвердили, что сейчас самочувствие пострадавшей позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.
По словам главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, нападение на Памфилову является очень серьезным преступлением. Федотов считает, что ей необходимо предоставить государственную охрану.