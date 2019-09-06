  • Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают

    06 сентября 2019, 22:52

    Дамир Матюхин, Мария Борисова

    Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой со словами поддержки после нападения неизвестного. Он также выразил надежду, что преступника скоро поймают.
    Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают

    «Сразу после прилета президента в Благовещенск на совещание по развитию космодрома Восточный ему было доложено об инциденте в доме Памфиловой», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что после совещания Путин позвонил Памфиловой, чтобы выразить поддержку.

    «10 раз ткнул электрошокером — а я схватила стул». Главное о нападении на дом главы ЦИК

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    «Президент также выразил надежду на то, что правоохранительные органы в возможно короткие сроки задержат преступника, напавшего на главу ЦИК», — сказал Песков.

    Напомним, что прошлой ночью неизвестный забрался в дом к председателю ЦИК Элле Памфиловой и несколько раз ударил ее электрошокером.

    В ЦИК подтвердили, что сейчас самочувствие пострадавшей позволяет ей участвовать в публичных мероприятиях.

    По словам главы Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, нападение на Памфилову является очень серьезным преступлением. Федотов считает, что ей необходимо предоставить государственную охрану.