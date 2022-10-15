Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на угольной шахте в Турции | 360°

Власть 15 октября 2022, 12:18 Поделиться Telegram

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Viber Путин выразил соболезнования Эрдогану в связи с ЧП на угольной шахте в Турции Президент Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью рабочих на шахте

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Президент России Владимир Путин выразил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, из-за которой погибли десятки рабочих. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын», — говорится в обращении Путина.

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Президент России попросил поддержать словами сочувствия родных и близких погибших горняков и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии на шахте.

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Число погибших в результате мощного взрыва на шахте на севере Турции достигло 28. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Первоначально в Минздраве отметили, что по меньшей мере два шахтера погибли, 20 получили ранения. Затем в МВД Турции заявили о 14 погибших.

Взрыв произошел в пятницу, 14 октября, на глубине 300 метров под землей. По данным местных властей, в тот момент в шахте находились более 110 горняков.

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