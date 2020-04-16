    16 апреля 2020, 00:22

    Путин выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву

    Александра Каширина

    Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении, которым выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Официальный документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
    Путин выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву

    Глава региона удостоился поощрения за вклад в развитие области.

    «За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Воробьеву Андрею Юрьевичу — губернатору Московской области», — указано в благодарственном письме.

    Андрей Воробьев занял пост губернатора Московской области в 2013 году. 14 апреля 2020 года ему исполнилось 50 лет.

    Ранее Воробьев поблагодарил врачей, волонтеров и неравнодушных людей Подмосковья, которые вносят свой вклад в борьбу против пандемии коронавируса нового типа.