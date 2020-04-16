Путин выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о поощрении, которым выразил благодарность губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву. Официальный документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.
Глава региона удостоился поощрения за вклад в развитие области.
«За большой вклад в социально-экономическое развитие региона и многолетнюю добросовестную работу объявить благодарность президента РФ Воробьеву Андрею Юрьевичу — губернатору Московской области», — указано в благодарственном письме.
Андрей Воробьев занял пост губернатора Московской области в 2013 году. 14 апреля 2020 года ему исполнилось 50 лет.
Ранее Воробьев поблагодарил врачей, волонтеров и неравнодушных людей Подмосковья, которые вносят свой вклад в борьбу против пандемии коронавируса нового типа.