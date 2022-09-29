Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН | 360°

Власть 29 сентября 2022, 21:24 Поделиться Telegram

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Viber Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северных потоках» на срочное обсуждение Совбеза ООН Президент РФ Путин вынесет вопрос о ЧП на «Северных потоках» на обсуждение Совбеза ООН РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин вынесет вопрос о диверсиях на «Северном потоке — 1» и «Северном потоке — 2» на срочное обсуждение Совбеза ООН. Об этом сообщила пресс-служба Кремля после разговора главы государства с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Президентом России дана принципиальная оценка беспрецедентной диверсии, по сути — акту международного терроризма в отношении магистральных газовых трубопроводов „Северный поток — 1“ и „Северный поток — 2“. Отмечено, что Россия выносит этот вопрос на срочное обсуждение в Совете Безопасности ООН», — заявили в Кремле.

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Путин и Эрдоган провели переговоры по телефону. Они обсудили также ситуацию на Украине и вывоз зерна из черноморских портов.

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Ранее береговая охрана Швеции нашла четвертую утечку газа на трубопроводах. Все аварийные участки находятся в водах Швеции и Дании. По словам главы датского энергетического агентства Кристоффера Ботцау, ремонт газопроводов может занять больше полугода. Мониторингом ситуации занимаются спутники Роскосмоса.

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