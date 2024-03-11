Власть 11 марта 2024, 13:39 Путин вынес подготовку новой миссии на МКС на повестку встречи с Борисовым Путин предложил Борисову обсудить подготовку к новой миссии на МКС

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Президент России Владимир Путин предложил обсудить подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию. Эту тему глава государства поднял на встрече с главой Роскосмоса Юрием Борисовым, сообщила пресс-служба Кремля.

По словам Борисова, подготовка новой экспедиции на МКС уже перешла в финальную стадию. Буквально сейчас завершаются все комплексные испытания по подготовке экипажа, указал он.

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Также глава Роскосмоса сказал несколько слов и об экипаже, в состав которого входят три человека. Космонавт из Белоруссии Марина Василевская, по его словам, приступила к подготовке с августа прошлого года. На сегодняшний день она завершила процесс, сдала все экзамены и готова к полету.

«Командир корабля — Олег Новицкий. Он уже не новичок в космических полетах. И третий член экипажа — это американский астронавт в рамках перекрестных полетов Трейси Дайсон, которая сменит на МКС отработавшую полгода Лорел О΄Хара», — пояснил Борисов.

Ожидается, что уже 21 марта космический корабль «Союз-25» доставит их на МКС, а на Земле их будут ждать 2 апреля, уточнил он.

Также на встрече Борисов вручил президенту портрет Юрия Гагарина. В минувшую субботу, 9 марта, со дня рождения космонавта исполнилось 90 лет.