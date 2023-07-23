23 июля 2023, 12:03
Путин выделил два дня на переговоры с Лукашенко
Путин сообщил, что его переговоры с Лукашенко продлятся два дня
Переговоры президента России Владимира Путина с белорусским коллегой Александром Лукашенко продлятся два дня. На это российский лидер указал в начале встречи в Константиновском дворце.
«Я кое-какие планы свои изменил, можем полтора-два дня провести [переговоры]», — отметил Путин.
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Главы двух стран встретились в Стрельне днем 23 июля. Разговор российский и белорусский лидеры начали без галстуков. Первые кадры их встречи показали в Telegram-канале «Пул первого».
Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом накануне. Он обсудит с Владимиром Путиным развитие двусторонних отношений и вопросы об интеграции в рамках Союзного государства.
Среди других возможных тем — безопасность и актуальная ситуация в международной повестке. Кроме того, президенты России и Белоруссии поднимут вопрос о совместном противодействии незаконным санкциям.
Александр Лукашенко
Международные отношения
Владимир Путин
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