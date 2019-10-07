Путин выбрал Туву для отдыха на день рождения в 2019

Глава Тувы Шолюан Кара-оол объяснил, почему президент России Владимир Путин не впервые выбирает таежные леса для своего отдыха. В регионе глава государства побывал накануне своего дня рождения.

Шолюан Кара-оол назвал президента РФ «настоящим» в своей публикации в Facebook. Именно это качество становится причиной того, что Путин любит бывать на природе.

«Потому и щемящая красота тувинской тайги каждый год манит и ждет», — заметил глава Тувы.

Прогулку Путина по сибирской тайге показали на видео Подробнее

В республику Путин приезжал и в 2018 году. В поездке его сопровождали директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев, Кара-оол, министр обороны РФ Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников. Президент сплавился по реке на лодке, устроил прогулку по горам и собрал ягоды.

В 2017-м, в августе, глава государства на два дня остановился в Сибири, посвятив время подводной охоте и рыбалке в горных озерах. С ним вместе были Шойгу, глава Тувы и руководивший в то время Хакасией Виктор Зимин.

В этом году Владимир Путин поехал в тайгу незадолго до своего 67-летия, где наслаждался осенней природой. Он отдыхал в компании главы Минобороны Сергея Шойгу.