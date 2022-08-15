Путин ввел звание «Мать-героиня»

Родившие и воспитавшие 10 и более детей россиянки будут получать звание «Мать-героиня». Указ подписал президент страны Владимир Путин.

«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой Российской Федерации, родившей и воспитавшей 10 и более детей, являющихся гражданами РФ», — постановил глава государства.

Кроме звания россиянки будут получать единовременное денежное поощрение. Его сумма составит один миллион рублей. Как поясняется в документе, орден и выплату ввели для совершенствования государственной наградной системы, защиты материнства и детства.

Также Путин постановил установить единовременное денежное поощрение при награждении медалью ордена «Родительская слава». Одному из родителей или усыновителей будут выплачивать 200 тысяч рублей.