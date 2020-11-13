Путин ввел в действие план обороны России до 2025 года

«В целях осуществления мероприятий в области обороны постановляю ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021−2025 годы», — говорится в тексте указа.

Документ вступил в силу со дня его подписания. Сам план обороны представляет собой пакет документов военного планирования. Их содержание засекречено.

Срок действия предыдущего плана обороны России истекает в конце этого года. Он действовал начиная с 1 января 2016-го.