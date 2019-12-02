Путин ввел дополнительное регулирование деятельности СМИ-иноагентов

Физическое лицо, распространяющее информацию для широкого круга лиц и финансируемое из-за границы, может быть признано иностранным средством массовой информации, которое выполняет функции иностранного агента. Подписанный российским лидером закон регламентирует деятельность лиц, которые не зарегистрированы в качестве СМИ, но фактически выполняют их функцию, занимаясь распространением общественно-политической информации. Все подобные источники попадут в реестр, созданный Минюстом.

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СМИ-иноагентов обяжут регистрироваться в качестве российских юридических лиц. Согласно закону иностранными агентами могут быть признаны юрлица и граждане России, которые участвуют в создании или распространяют иностранные СМИ-иноагентов.

Продукция СМИ-иноагентов должна особым образом маркироваться. Это касается и тех источников, которые распространяют информацию через интернет. По закону отсутствие маркировки приведет к блокировке сайта и возбуждению дела об административном правонарушении.

Данный закон — зеркальная мера на действия Запада. Российские средства массовой информации он не затронет.