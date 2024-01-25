Важное 25 января 2024, 12:34 Путин встретится со студентами университета Канта в Калининграде Песков: Путин пообщается со студентами и проведет совещание в Калининграде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент Владимир Путин 25 января по случаю Татьяниного дня пообщается со студентами в университете Канта в Калининграде. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Студенты будут спрашивать все, что они хотят, президент будет на все это отвечать, поздравлять всех студентов в лице учащихся университета Канта», — рассказал официальный представитель Кремля.

Реклама

Затем российский президент проведет встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Президент и глава региона обсудят экономическое развитие области. Как отметил Песков, в будущем под Калининградом появится предприятие по производству панелей для солнечных батарей.

На 25 января в России приходится сразу два важных праздника: церковный и студенческий. Православная церковь почитает святую мученицу, дочь римского консула Татиану, подвергавшуюся жестоким гонениям за свою веру. Татьянин день со временем превратился в неофициальный студенческий праздник. В 2005 году Путин официально подписал указ «О Дне российского студенчества».