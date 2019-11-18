  • Путин встретится с Зеленским на саммите в «нормандском формате»

    18 ноября 2019, 13:29

    Александра Ломейко

    Лидеры России, Украины, Германии и Франции проведут встречу в «нормандском формате» 9 декабря. Дату официально подтвердили в Кремле.

    Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что идет завершающая стадия подготовки к саммиту. Его слова привело РИА «Новости».

    «Подготовка ведется и уже вступила в завершающую стадию», — сказал официальный представитель Кремля.

    Он добавил, что запланированный международный телефонный разговор «во многом связан с подготовкой к „нормандскому формату“».

    Встречу российская сторона считает очень важной и долгожданной. В Кремле выразили надежду, что подготовительные мероприятия дадут определенный результат. Конкретные ожидания Песков называть не стал.

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    «Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, и в то же время не занижать, надеясь, что все-таки подготовка возымеет свои результаты», — заметил пресс-секретарь Владимира Путина.

    Он напомнил, что в работе «нормандского формата» произошел большой перерыв.