Власть 20 ноября 2023, 15:10 Путин встретится с Рахмоном в Москве 21 ноября Путин запланировал встречу с президентом Таджикистана Рахмоном в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин 21 ноября проведет переговоры с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. В Москве лидеры двух стран обсудят торговлю, гуманитарную сферу и другие аспекты сотрудничества, заявили на сайте Кремля.

Рахмон прибудет с официальным визитом в российскую столицу во вторник.

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«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества», — указали в сообщении.

В ходе переговоров президенты затронут темы торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия стран, а также другие ключевые аспекты российско-таджикистанского стратегического партнерства. Кроме того, главы государств намерены обсудить региональную и международную повестку.

По итогам встречи Путин и Рахмон подпишут ряд двусторонних документов и сделают заявления для СМИ.

Ранее президент России провел переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Руководители государств также приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества в области сельского хозяйства.