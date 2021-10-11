Путин встретится с новым составом Госдумы перед первой сессией

Встреча президента России Владимира Путина и депутатов Госдумы VIII созыва пройдет в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в ближайший вторник, 12 октября. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На встречу с российским лидером придут 450 депутатов, прошедших по итогам выборов в нижнюю палату парламента.

«В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца соберутся 450 депутатов, избранных по итогам выборов, проведенных 17−19 сентября», — говорится в сообщении пресс-службы.

В этот же день, в 10:00, начнется первое заседание нового состава Госдумы.

Выборы в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. По итогам голосования партия «Единая Россия» по одномандатным округам и партийным спискам получила 324 мандата, КПРФ — 57 мандатов, «Справедливая Россия — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста — по одному мандату. Пять мест в нижней палате российского парламента достались самовыдвиженцам.