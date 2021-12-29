Путин встретится с Лукашенко в Петербурге

Президент России Владимир Путин продолжает работу в Санкт-Петербурге, куда он прибыл в начале текущей недели. Сообщается, что в среду, 29 декабря, он проведет встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Ранее такие планы подтверждал и пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Белорусская сторона уточнила, что на повестке встречи будут актуальные вопросы сотрудничества между двумя странами, итоги председательства Белоруссии в Содружестве Независимых государств (СНГ), а также некоторые проблемы мировой повестки.

Как напомнил ТАСС, прошлая встреча Путина и Лукашенко прошла в Москве 9 сентября. Тогда главы государств согласовали 28 союзных программ, которые посвящены взаимной интеграции Москвы и Минска. Утвердить все эти документы удалось 4 ноября, когда в формате видеосвязи прошло заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии.

Встреча в сентябре стала пятой по счету за текущий год. Ранее Путин и Лукашенко общались между собой в феврале, апреле, мае, июле. Каждый раз переговоры были организованы на территории России. Помимо этого, главы государств на регулярной основе общаются по телефону и проводят беседы на саммитах.