Путин встретится с россиянами, чтобы узнать о состоянии дел с выплатами мобилизованным | 360°

Важное 07 ноября 2022, 17:25 Путин встретится с россиянами, чтобы узнать о состоянии дел с выплатами мобилизованным Президент Путин заявил, что лично обсудит с россиянами поддержку мобилизованных РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин заявил о намерении лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Об этом глава государства заявил на рабочей встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Путин уточнил, что планирует обсудить вопросы, связанные с призывом в рамках частичной мобилизации.

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«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — заявил президент России.

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Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным. Денежное пособие рядовых мобилизованных составит 195 тысяч рублей в месяц.

В России 28 октября завершилась частичная мобилизация. Путин объявил, что всего в армию призвали 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже выполняют боевые задачи. Он уточнил, что изначальный план призвать 300 тысяч человек превысили из-за добровольцев.