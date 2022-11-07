Путин встретится с россиянами, чтобы узнать о состоянии дел с выплатами мобилизованным | 360°

07 ноября 2022, 17:25
Путин встретится с россиянами, чтобы узнать о состоянии дел с выплатами мобилизованным
Президент Путин заявил, что лично обсудит с россиянами поддержку мобилизованных
Президент России Владимир Путин заявил о намерении лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Об этом глава государства заявил на рабочей встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей.
Путин уточнил, что планирует обсудить вопросы, связанные с призывом в рамках частичной мобилизации.
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«Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать их, чтобы иметь обратную связь», — заявил президент России.
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Ранее Путин подписал указ о единовременной выплате мобилизованным. Денежное пособие рядовых мобилизованных составит 195 тысяч рублей в месяц.
В России 28 октября завершилась частичная мобилизация. Путин объявил, что всего в армию призвали 318 тысяч человек, 49 тысяч из которых уже выполняют боевые задачи. Он уточнил, что изначальный план призвать 300 тысяч человек превысили из-за добровольцев.
Владимир Путин
Частичная мобилизация в РФ
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