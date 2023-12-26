26 декабря 2023, 13:59
Путин встретится с главой «Газпрома» Миллером
Президент Путин проведет встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером
Российский лидер Владимир Путин встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».
Глава государства во вторник, 26 декабря, проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию Санкт-Петербурга и пригородов. Там же Путин отдельно встретится с Миллером.
Реклама
«Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем „Газпрома“ Миллером», — уточнил официальный представитель Кремля.
Накануне в Санкт-Петербурге российский лидер провел встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Они провели переговоры во время посещения судостроительного завода «Северная верфь».
На заседании Европейского евразийского союза в Санкт-Петербурге глава государства сообщил, что юбилейный саммит ЕАЭС состоится в Москве в мае следующего года.
Санкт-Петербург
Дмитрий Песков
Владимир Путин
Газпром
Реклама
Реклама