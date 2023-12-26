Власть 26 декабря 2023, 13:59 Путин встретится с главой «Газпрома» Миллером Президент Путин проведет встречу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером Kremlin Pool/Global Look Press

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Российский лидер Владимир Путин встретится с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его процитировало РИА «Новости».

Глава государства во вторник, 26 декабря, проведет по видео-конференц-связи совещание по развитию Санкт-Петербурга и пригородов. Там же Путин отдельно встретится с Миллером.

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«Также планируется отдельная рабочая встреча президента с руководителем „Газпрома“ Миллером», — уточнил официальный представитель Кремля.

Накануне в Санкт-Петербурге российский лидер провел встречу с главой Минобороны Сергеем Шойгу. Они провели переговоры во время посещения судостроительного завода «Северная верфь».

На заседании Европейского евразийского союза в Санкт-Петербурге глава государства сообщил, что юбилейный саммит ЕАЭС состоится в Москве в мае следующего года.