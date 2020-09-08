Путин встретится с главами фракций Госдумы

Президент России Владимир Путин проведет встречу с лидерами фракций Госдумы. Глава государства дал положительный ответ на поступившее по этому вопросу обращение.

Сейчас в администрации устанавливают дату встречи и обсуждают ее формат. Об этом РИА «Новости» рассказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

«В принципе планируется и договариваемся, и разговор был», — сказал политик.

Он добавил, что встреча может состояться «с началом сезона». Ее формат пока не определен, сказал Зюганов, упомянув ситуацию с коронавирусом.

Лидер КПРФ объяснил необходимость разговора с президентом «назревшими проблемами». Речь пойдет о «попытке оранжевого переворота в Белоруссии».

В соседней республике после прошедших 9 августа президентских выборов начались протесты. Белорусская оппозиция не признала итоги голосования, на котором, по данным ЦИК, с результатом в 80,1% победил действующий президент Александр Лукашенко.

Кремль заявил, что власти Белоруссии при поддержке правоохранительных органов уверенно держат ситуацию в стране под контролем.