Путин встретится с главами фракций Госдумы
Сейчас в администрации устанавливают дату встречи и обсуждают ее формат. Об этом РИА «Новости» рассказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.
«В принципе планируется и договариваемся, и разговор был», — сказал политик.
Он добавил, что встреча может состояться «с началом сезона». Ее формат пока не определен, сказал Зюганов, упомянув ситуацию с коронавирусом.
Лидер КПРФ объяснил необходимость разговора с президентом «назревшими проблемами». Речь пойдет о «попытке оранжевого переворота в Белоруссии».
В соседней республике после прошедших 9 августа президентских выборов начались протесты. Белорусская оппозиция не признала итоги голосования, на котором, по данным ЦИК, с результатом в 80,1% победил действующий президент Александр Лукашенко.
Кремль заявил, что власти Белоруссии при поддержке правоохранительных органов уверенно держат ситуацию в стране под контролем.