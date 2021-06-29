Путин встретится с бывшим президентом Казахстана

Президент России Владимир Путин встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Встреча состоится в Москве 30 июня.

Нурсултан Назарбаев приедет в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Во время встречи Путин с бывшим президентом Казахстана обсудит развитие отношений стратегического партнерства и союзничества, продвижение интеграционных процессов на евразийском пространстве и актуальные международные темы.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ближайшее время планирует переговорить с российским лидером Владимиром Путиным. Темой встречи может стать Нагорный Карабах. По поводу этой территории с Владимиром Путиным также хочет пообщаться азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Уже несколько месяцев обсуждается вопрос встречи украинского президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Стороны предложили несколько мест, однако так и не пришли к совместному решению. Российский лидер готов встретиться с украинским коллегой, но пока в Кремле не ведут подготовку к встрече.