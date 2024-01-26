Власть 26 января 2024, 13:12 Путин встретится с бойцами СВО 26 января Песков: президент Путин 26 января встретится с участниками СВО РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин проведет встречу с участниками спецоперации 26 января. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам официального представителя Кремля, встреча состоится в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете.

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Ранее, 1 января 2024 года, глава государства пообщался с ранеными бойцами СВО в госпитале имени Вишневского. Он поздравил их с Новым годом и лично узнал от них об условиях лечения и реабилитации. Он пояснил: некоторые россияне рассказывали, что после лечения участникам спецоперации приходится получать медицинские справки и чуть ли не проходить комиссию. В Минобороны утверждали, что это неправда, однако Путин решил узнать, что происходит на самом деле. После этого он пообщался с бойцами СВО, представляющими разные виды войск, вручил им наградное оружие и значки со штандартом главы государства.

Кроме того, 7 января президент встретился в Ново-Огареве с вдовами и детьми погибших бойцов СВО. Он пообещал семьям поддержку государства.