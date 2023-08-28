Власть 28 августа 2023, 15:39 Путин встретился с врио губернатора Омской области Хоценко Путин провел рабочую встречу с врио губернатора Омской области Виталием Хоценко РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Омской области Виталием Хоценко. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Хоценко рассказал главе государства о ходе строительных работ в области. За 10 лет в регионе, как отметил врио губернатора, планируют построить порядка двух миллионов квадратных метров жилья.

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«И что очень важно — 5% от всех квартир застройщики нам отдадут, а мы их передадим населению, кто в этом нуждается. Это дети-сироты, аварийка», — процитировал его RT.

По словам Хоценко, в Омской области порядка восьми тысяч нуждающихся детей-сирот.

Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, у Путина запланированы важный международные поездки на осень. Однако из-з плотного графика президент не поедет в Индию на саммит G20, а главным акцентом для него остается специальная военная операция.