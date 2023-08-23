Власть 23 августа 2023, 01:55 Путин встретился с врио главы Запорожской области Балицким РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Запорожской области Евгением Балицким. Встреча началась ночью из-за напряженного рабочего графика главы государства, об этом сообщили на сайте пресс-службы Кремля.

Российский лидер положительно отнесся к работе команды Балицкого в Запорожской области и заявил о стабильности экономической ситуации и социальной сферы.

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«Я вижу, что вся команда ваша мобилизована — в самом хорошем смысле этого слова. Я надеюсь, что люди это увидят, почувствуют, несмотря на все сложности ситуации, в которой и людям приходится жить, и вам приходится работать», — сказал президент.

До этого Путин встретился с врио главы Луганской Народной Республики Леонидом Пасечником. Чиновник рассказал президенту РФ, как формируются органы власти в ЛНР.